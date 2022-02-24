4 دول بالناتو تفعل المادة 4 بميثاق الحلف.. ماذا يعني هذا؟

2022/02/24 | 11:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت كل من بولندا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا، الخميس، تفعيل المارة رقم 4 من اتفاق حلف شمال الأطلسي "الناتو" والتي تجتمع هذه الدول تحت عضويته.

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