الخارجية: خاطبنا الجامعات الاوكرانية بشأن الطلبة العراقيين

2022/02/24 | 11:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية، أحمد الصحاف، اليوم الخميس، عن قيام الوزارة بمخاطبة الجامعات الاوكرانية لمنح اجازات للطلبة العراقيين الدارسين فيها.وقال الصحاف، في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إن “سفارة جمهورية العراق لدى اوكرانيا خاطبت منذ يوم الاثنين (14 شباط 2022)، 27 جامعة ومعهد اوكراني يدرس فيها عراقيون، بتسهيل منحهم اجازات دراسية […]

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