وفد أمني يصل كركوك

2022/02/24 | 11:21 - المصدر: السومرية نيوز

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وصل وفد أمني برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة الفريق اول ركن عبد الامير الشمري ووزير الزراعة، اليوم الخميس، الى محافظة كركوك.

وقال مصدر أمني للسومرية نيوز، ان "نائب قائد العمليات المشتركة ووزير الزراعة يرافقهم قائد الشرطة الاتحادية ومدير عام الجريمة الاقتصادية وصلوا الى كركوك لعقد اجتماع مع مدراء الجريمة الاقتصادية لمحافظات ديالى وصلاح الدين ونينوى وكركوك من اجل منع عمليات التهريب وتفعيل دور المنتج المحلي".

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