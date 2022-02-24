المرور تعلن عن لائحة بالقطوعات الجديدة في شوارع بغداد

2022/02/24 | 11:21 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الخميس، عن لائحة بالقطوعات الجديدة في شوارع العاصمة بغداد.

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بناء على متابعة واشراف مدير المرور العام اللواء الحقوقي طارق اسماعيل الربيعي و تنسيقا مع قيادة عمليات بغداد و الجهات الخدمة و الامنية و نظرا لكثافة توافد الزائرين الكرام لمرقد الإمام موسى بن جعفر عليه السلام لأداء الزيارة الرجبية وحفاظا على انسيابة الخطة الامنية والخدمية للزيارة ادناه اهم الشوارع التي تم غلقها لاسباب تنظيمية في جانبي الكرخ و الرصافة :

جانب الكرخ

١) ساحة شهداء البياع باتجاه تقاطع البياع ومجسر القادسية كذلك باتجاه ساحة النسور.

٢) تقاطع دمشق وشارع مطار المثنى باتجاه ساحة عدن و من ثم الى الكاظمية المقدسة.

٣) شارع ٩ نيسان حي العامل باتجاه مجسر حي العامل باتجاه نفق الشرطة و شارع الربيع باتجاه ساحة عدن.

٤) مجسر الصرافية باتجاه تقاطع براثا و شارع براثا باتجاه ساحة عبد المحسن الكاظمي الى مدينة الكاظمية المقدسة.جانب الرصافة

١) تحويل الطريق القادم من محافظة واسط (سيطرة اللج) باتجاه مركز المدينة و قضاء المدائن متوجها الى ساحة سلمان باك.

٢) قطع الطريق من تقاطع بدالة العلوية في الكرادة باتجاه ساحة كهرمانة و ساحة الفردوس باتجاه شارع فلسطين و نفق التحرير باتجاه ساحة الخلاني.

٣) قطع الطريق من مجسر الابتسام و المؤدي الى ساحة بيروت و الى ساحة الموال.

٤) ساحة ٥٥ باتجاه ساحة مظفر باتجاه جسر المدينة.

٥) كسرة و عطش باتجاه ٨٣ مغلق.

٦) شارع الفلاح الاول باتجاه الموال.

٧) من حسينة الانصار باتجاه الموال.٨) وفي حالة تزايد اعداد الزائرين في الايام المقبلة سيتم قطع الطريق من فلكة النصر مرورا بمناطق العبيدي و الكمالية و كذلك تقاطع المشتل البلديات باتجاه شارع فلسطين حيث يكون السير مركبات سايد و السايد الاخر للزائرين.

٩) قطع الطريق و لجانب واحد من جسر ديالى القديم الزعفرانية و طريق المعسكر.

١٠) شارع المثنى وتقاطع الزيوت باتجاه عقبة بن نافع و تقاطع البدالة.

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