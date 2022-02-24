بالفيديو.. نقطة تفتيش للجيش الروسي على مداخل مدينة خاركيف

2022/02/24 | 11:25 - المصدر: الايام نيوز

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نقطة تفتيش للجيش الروسي على مداخل مدينة خاركيف أولاً على الايام نيوز.

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