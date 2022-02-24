حقوق الانسان تدق ناقوس خطر من ظاهرة تهدد المجتمع العراقي

2022/02/24 | 11:25 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… دقت مفوضية حقوق الانسان، الخميس، ناقوس الخطر من ظاهرة تهدد المجتمع العراقي بثلاثة اتجاهات.وقال مدير مفوضية ديالى صلاح مهدي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” الرصد الميداني لفرق المفوضية في ملف التسول سجل ارتفاع غير مسبوق للمتسولين العرب في ديالى بنسبة تتراوح من 30-40% وهو الاكبر بعد 2003″.واضاف مهدي،ان” تدفق الاعداد الكبيرة للمتسولين […]

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