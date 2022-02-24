كونتي يلمح للرحيل عن توتنهام: لا أستحق راتبي

2022/02/24 | 11:27 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تعهد المدرب الإيطالي أنتونيو كونتي بتقييم مستقبله مع توتنهام بعد الخسارة المفاجئة التي تلقاها الأخير الأربعاء على ملعب بيرنلي 0-1 في مباراة مؤجلة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.حقق بيرنلي المفاجأة الأربعاء في مباراته المؤجلة من المرحلة الـ13 ليعيد ضيفه توتنهام إلى أرض الواقع بإسقاطه 1-0 بهدف سجله بن مي في الدقيقة 71.[…]

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