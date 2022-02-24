سعر صرف الدولار مقابل الدينار في الأسواق العراقية

2022/02/24 | 11:28 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ النور نيوز نشر “النور نيوز” سعر صرف الدولار في البورصة المحلية ليوم الخميس، (24 شباط 2022)، بحسب رصد مختصين.بغداد – بورصة الكفاح 146,200 السعر في اغلب الصيرفات 145,500 146,500 وكانت أسعار الصرف ليوم أمس الأربعاء على النحو الآتي: بغداد – بورصة الكفاح 146,150 السعر في اغلب الصيرفات 145,500 146,500

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