2022/02/24 | 11:35 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 2N3HUuRn4tU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. آخر مستجدات الأحـداث والصـور لبدء الهـجوم الروسي على أوكرانيا صباح اليوم) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. آخر مستجدات الأحـداث والصـور لبدء الهـجوم الروسي على أوكرانيا صباح اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).