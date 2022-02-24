المؤبد بحق متهم ادين بجرائم قتل وسرقة في ذي قار

2022/02/24 | 11:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ذي قار

افاد مصدر في محكمة جنايات ذي قار، اليوم الخميس، عن صدور حكم بالسجن المؤبد بحق مدان بجرائم قتل وسرقة وفقاً للمادة 406 من قانون العقوبات.

وقال المصدر لوكالة (بغداد اليوم)، ان "المحكوم تمت ادانته بقتل حارس لمجمع غذائي في ذي قار وسرقة مبالغ مالية".

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