مدرب الصناعة يعول على عامل الارض لتخطي عقبة نفط ميسان

2022/02/24 | 11:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- حسين عمار اكد مدرب فريق الصناعة لكرة القدم صادق حنون اهمية مباراة نفط ميسان لفكِّ شراكة النقاط مع الضيف، إذ يمتلك كلٌ منهما 25 نقطة.وقال حنون في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الخميس، إن" مباراتنا أمام نفط ميسان تعدّ في غاية الاهمية لاسيما أن الفريقين يمتلكان العدد نفسه من النقاط ".واضاف حنون، أن" الفريق يعول على عاملي الأرض والجمهور لدعم الفريق وضمان خطف النقاط الثلاثة للارتقاء في جدول ترتيب الدوري الممتاز"، لافتاً الى أن" فريقنا سيواجه خصماً قوياً ومنافساً، لذا فان الجهاز الفني اعدّ العدة بشكل جيد لهذه المواجهة".

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