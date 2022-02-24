2022/02/24 | 11:40 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- عاجل | حرس الحدود الأوكراني: قوات روسية تعبر الحدود الأوكرانية
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | حرس الحدود الأوكراني: قوات روسية تعبر الحدود الأوكرانية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | حرس الحدود الأوكراني: قوات روسية تعبر الحدود الأوكرانية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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