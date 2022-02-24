2022/02/24 | 11:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاجل | حرس الحدود الأوكراني: قوات روسية تعبر الحدود الأوكرانية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | حرس الحدود الأوكراني: قوات روسية تعبر الحدود الأوكرانية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | حرس الحدود الأوكراني: قوات روسية تعبر الحدود الأوكرانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).