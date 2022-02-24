الصدر يحذر جر العالم الى حرب لا هوادة فيها

2022/02/24 | 11:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ان الاسباب التي وضعتها روسيا لبدء الحرب على أوكرانيا، ليست مبررا حقيقيا على الاطلاق.

وحذر الصدر في تغريدة من جر العالم بأسره الى حرب لا هوادة فيها، داعيا الى تغليب مبدأ الحوار بين البلدين الجارين (المسيحيين) فالحرب لا طائل منها على الاطلاق.

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