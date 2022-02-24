المرور تعلن عن الشوارع المغلقة في بغداد

2022/02/24 | 11:58 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الخميس، عن الشوارع المغلقة في بغداد.وقالت المديرية في بيان تلقت /المعلومة/ نسخة منه ، ان “الشوارع المغلقة في جانب الكرخ هي: -ساحة شهداء البياع باتجاه تقاطع البياع ومجسر القادسية باتجاه ساحة النسور – تقاطع دمشق وشارع مطار المثنى باتجاه ساحة عدن ومن ثم الى الكاظمية المقدسة – شارع […]

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