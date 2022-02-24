العراق يخاطب الجامعات الأوكرانية لمنح إجازات للطلبة العراقيين الدارسين فيها

2022/02/24 | 12:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الخارجية العراقية مخاطبة الجامعات الاوكرانية لمنح اجازات للطلبة العراقيين الدارسين فيها.

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف ان سفارة جمهورية العراق لدى اوكرانيا خاطبت 27 جامعة ومعهدا اوكرانيا يدرس فيها طلبة عراقيون، بتسهيل منحهم اجازات دراسية اضطرارية في حال تأزم الوضع الامني، وابداء الاهتمام والرعاية لهم مبينا ان السفارة دعت تلك الجامعات والمعاهد الاوكرانية الى تزويدها بمعلومات تفصيلية عن اوضاع واعداد الطلبة العراقيين الدارسين فيها.

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