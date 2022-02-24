2022/02/24 | 12:03 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… اعلنت 15 عشيرة في اكبر حوض زراعي في ديالى، الخميس، الاتفاق على 3 قرارات لدعم الامن.وقال عضو مجلس ديالى السابق حقي الجبوري في حديث لـ/ المعلومة/،ان” 15 عشيرة ضمن حوض شمال المقدادية(40كم شمال شرق بعقوبة) اتفقت على 3 قرارات مهمة لتعزيز الامن الداخلي ابرزها البراءة ممن يتورط باعمال ارهابية وانه هو من […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عشائر ديالى تعلن عن اتفاق لدعم ثلاثة قرارات امنية) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عشائر ديالى تعلن عن اتفاق لدعم ثلاثة قرارات امنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).