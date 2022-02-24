2022/02/24 | 12:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

افاد مراسل (بغداد اليوم) بتوقف بامتلاء صالات الانتظار بمطار بغداد الدولي بالحشود العالقة الذين تم إلغاء جميع رحلاتهم دون سابق انذار.

وقال مراسلنا إن صالات الانتظار في مطار بغداد امتلأت بحشود المسافرين العالقين، حيث تم إلغاء جميع رحلاتهم، دون سابق إنذار.

وأضاف ان "الغاء الرحلات جاء نتيجة لإضراب طواقم شركة الخطوط الجوية العراقية عن العمل بعد البيان الأخير الذي نشرته رابطة الطيارين العراقيين قبل ساعات قليلة مضت.

وأوضح مراسلنا ان الرحلات توقفت اليوم الخميس منذ الساعة الثامنة صباحاً.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. إمتلاء صالات الانتظار بمطار بغداد بسبب إلغاء رحلاتهم دون سابق انذار) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. إمتلاء صالات الانتظار بمطار بغداد بسبب إلغاء رحلاتهم دون سابق انذار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).