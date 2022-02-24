فوز مستحق لمنتخب كرة الهدف على نظيره القطري بغرب آسيا

2022/02/24 | 12:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع حقق منتخبنا الوطني لكرة الهدف للمكفوفين اليوم الخميس، فوزاً مستحقاً على المنتخب القطري بعشرة أهداف نظيفة، وذلك في دور التقاطع لمنافسات دورة ألعاب غرب آسيا الجارية فعاليتها حالياً في العاصمة البحرينية المنامة.وقدّم منتخبنا مباراة كبيرة ومستوى متميزاً؛ ليتمكن من تجاوز خصمة بحصيلة عشرة اهداف، ولم يتمكن الفريق القطري من هزِّ شباك منتخبنا، لتنتهي بهذة النتيجة الطيبة .

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