“سجن الحوت” يبتلع نزيلاً محكوماً بالاعدام

2022/02/24 | 12:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ توفي نزيل في سجن الناصرية المركزي (الحوت)، اليوم الخميس، إثر عارض صحي مفاجئ.وقال مصدر امني، في حديث لوكالة ايرث نيوز، إن “نزيلاً يبلغ من العمر 45 عاماً من اهالي العاصمة بغداد محكوماً بالاعدام شنقاً حتى الموت وفق أحكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب توفي داخل سجن الناصرية المركزي (الحوت)”.وأضاف المصدر، […]

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