عمليات الخطف في سوريا تتزايد.. انتحلوا صفة عسكرية وهددوا بقطع رأسه

2022/02/24 | 12:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- داهم "مسلحون مجهولون" انتحلوا صفة عسكرية، الأربعاء، منزلا في حي "كبابة" بمدينة الحسكة، واعتقلوا مواطنا واقتادوه إلى جهة مجهولة، وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

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