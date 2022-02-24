المثنى تحرك قوة امنية الى بغداد لتأمين الزيارة الرجبية 

2022/02/24 | 12:12 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/المثنى … اعلنت قيادة شرطة المثنى، الخميس، تحرك فوج من قوات الطوارئ إلى بغداد للمساهمة في الخطة الأمنية الخاصة بتأمين الزيارة الرجبية بذكرى استشهاد الإمام موسى الكاظم عليه السلام.وذكرت القيادة في بيان تلقته وكالة /المعلومة/، ان “فوج الطوارئ الأول تحرك باتجاه العاصمة بغداد للقيام بمهام أمنية كتفتيش الزائرين ونصب نقاط المرابطة والسيطرات فضلا عن […]

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