رشاشات وجعب.. حصيلة عمليات أمنية في ميسان

2022/02/24 | 12:17 - المصدر: وكالة ناس

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خلية الإعلام الأمني=============القطعات الامنية في ميسان تواصل عمليات التفتيش وتضبط عدد من الأسلحة المختلفة

استمرت القطعات الامنية ضمن قيادة عمليات ميسان، عمليات التفتيش لمناطق مختلفة بالمحافظة ، أسفرت عن ضبط العديد من الاسلحة، حيث باشرت صباح اليوم الخميس، مفارز من شرطة المحافظة بجميع صنوفها القتالية والاجرائية بالاشتراك مع قوة لواء القوات الخاصة ولواء الرد السريع التابع لوزارة الداخلية بالإضافة الى الأجهزة الاستخبارية ، بتفتيش عدد من مناطق مدينة العمارة ، ضمن قطاعي حطين والبلدة ، وأسفرت عن ضبط مجموعة من البنادق المتنوعة والرمانات اليدوية وكميات من الاعتدة ومواد أخرى، تم أحالت المضبوطات الى الجهات المختصة.وأكدت القطعات الامنية في ميسان بأنها ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه التطاول على أمن واستقرار المحافظة .============24 شباط 2022

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