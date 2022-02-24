العراق يخاطب الجامعات الأوكرانية لمنح إجازات للطلبة العراقيين

2022/02/24 | 12:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الخميس،

عن مخاطبة الجامعات الاوكرانية لمنح

اجازات للطلبة العراقيين الدارسين

فيها.

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف

للوكالة الرسمية، ان "سفارة جمهورية

العراق لدى اوكرا

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