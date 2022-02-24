2022/02/24 | 12:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بمقتل

رجل وزوجته إثر مشاجرة بين "جيران" شمالي

العاصمة بغداد.

وقال المصدر، إن "مشاجرة مع جيران

تطورات الى استخدام السلاح الخفيف ضمن

منطقة الحماميات في قضاء التاجي ما اسفر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مشاجرة بين "جيران" تنتهي بمقتل رجل وزوجته شمالي بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مشاجرة بين "جيران" تنتهي بمقتل رجل وزوجته شمالي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).