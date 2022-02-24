2022/02/24 | 12:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر مطلع بمحافظة ذي قار، اليوم

الخميس، بوفاة نزيل جديد داخل سجن

الناصرية المركزي جنوب غربي المحافظة.

وقال المصدر، بأن "نزيلا يبلغ من العمر 45

عاما من بغداد محكوما بالاعدام شنقا حتى

الموت وفق أح

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