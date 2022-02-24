لماذا تجف الشفاه وتتشقق؟

2022/02/24 | 12:20 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت أخصائية الأمراض الجلدية، الدكتورة إيرينا غوستيفا، أسباب ظاهرة جفاف وتشقق الشفاه المنتشرة.وتشير الأخصائية في حديث تلفزيوني، إلى أن الغالبية العظمى من الناس تعرضوا لهذه الظاهرة المنتشرة، والتي قد تكون مشكلة تجميلية بحتة، أو من أعراض مرض خطير.وتضيف، عادة يكون الطقس سببا في جفاف الشفاه.فمثلا قد يكون للشخص حساسية من […]

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