2022/02/24 | 12:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الهجوم العسكري الروسي بـ"عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس"، وكان بوتين قد ظهر بشكل مفاجئ على التلفزيون الرسمي، داعيًا إلى نزع السلاح من أوكرانيا، وألقى اللوم على الحكومة في كييف بسبب تفشي الدماء، لكنه قال إن القوات الروسية لا تخطط للاحتلال.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد.. بوتين يوجه تحذيرًا مشؤومًا تزامنًا مع هجوم روسيا على أوكرانيا) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد.. بوتين يوجه تحذيرًا مشؤومًا تزامنًا مع هجوم روسيا على أوكرانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).