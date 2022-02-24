اعتقال خمسة متهمين وضبط أسلحة غير مرخصة في المثنى

2022/02/24 | 12:21 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … أعلنت قيادة شرطة المثنى، اليوم الخميس، القبض على خمسة متهمين وضبط أسلحة غير مرخصة بحوزتهم في المحافظة.وذكرت القيادة في بيان تلقته وكالة /المعلومة/، ان “سيطرة الذويب التابعة الى قسم شؤون السيطرات والطرق الخارجية في المثنى مدخل المحافظة الجنوبي وأثناء تفتيش إحدى العجلات والأشخاص، تمكنت من القبض على خمسة متهمين وضبطت عجلة بداخلها […]

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