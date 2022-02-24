وفد أمني في كركوك لمناقشة عمليات التهريب الاقتصادية

2022/02/24 | 12:24 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد وصل وفد أمني، اليوم الخميس، الى محافظة كركوك لعقد اجتماع مع مدراء الجريمة الاقتصادية، من أجل منع عمليات التهريب وتفعيل دور المنتج المحلي.وذكرت قيادة العمليات المشتركة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “وفداً ضم قائد العمليات المشتركة الفريق اول ركن عبد الامير الشمري برفقة قائد الشرطة الاتحادية ومدير عام …

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