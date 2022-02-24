الطلبة يبحث عن تأكيد الصحوة أمام الزوراء

2022/02/24 | 12:25 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز / يبحث فريق كرة القدم بنادي الطلبة، اليوم الخميس، عن تأكيد صحوته بالفوز على نادي الزوراء في ديربي بغداد.وقال المنسق الاعلامي للنادي أحمد الحكيم لـ”ايرث نيوز” إن “نادي الطلبة أكمل استعداداته لمواجهة الزوراء مساء اليوم، حيث يسعى الفريق إلى تأكيد صحوته وتحقيق الفوز الثالث على التوالي”.واوضح أن “الفريق سيفتقد لخدمات اللاعبين […]

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