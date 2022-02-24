فرنسا.. اجتماع طارئ لمجلس الدفاع الأعلى

2022/02/24 | 12:25 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، سيعقد اليوم الخميس اجتماعا طارئا لمجلس الدفاع الأعلى، كما أنه من المرتقب أن يجرى اتصال بين ماكرون ونظيره الأوكراني.وقال الإليزيه إن “مجلس الدفاع سيعقد اجتماعا طارئا برئاسة ماركون عند الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي، كما سيجري اتصال بين ماكرون والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بعد قليل”.[…]

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