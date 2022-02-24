أسعار الغاز في أوروبا تقفز 41% بعد الهجوم الروسي

2022/02/24 | 12:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ارتفعت أسعار الطاقة الأوروبية بعد أن هاجمت القوات الروسية أهدافاً عبر أوكرانيا في محاولة لنزع السلاح من البلاد، بينما تعهد الغرب بفرض مزيد من العقوبات على روسيا.وارتفعت العقود الآجلة القياسية الهولندية بما يصل إلى 41% وهو صعود لليوم الرابع على التوالي، فيما صعدت عقود الطاقة تسليم شهر مارس في ألمانيا بنسبة 31%، […]

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