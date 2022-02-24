2022/02/24 | 12:32 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ طالبت الحكومة الأوكرانية تركيا بإغلاق مضيقي البوسفور والدردنيل أمام السفن الروسية، على خلفية شن موسكو عملية عسكرية في أوكرانيا وذكر السفير الأوكراني لدى أنقرة، فاسيلي بودنار، على حساب السفارة في “تويتر”: “أتوجه إلى الإدارة التركية بطلب مساعدة أوكرانيا.نطالب بإغلاق الدردنيل، ونريد فرض عقوبات على الجانب الروسي وتجميد أصول الروس هنا”.وكان بودنار […]

ظهرت المقالة أوكرانيا توجه طلب عاجل الى تركيا أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أوكرانيا توجه طلب عاجل الى تركيا) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أوكرانيا توجه طلب عاجل الى تركيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).