وفاة طفل إثر صعقة كهربائية أمام منزله وسط ذي قار

2022/02/24 | 12:34 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ذي قار … افاد مصدر امني في ذي قار، اليوم الخميس، بوفاة طفل إثر صعقة كهربائية أمام منزله في مدينة الناصرية (مركز المحافظة).وقال المصدر في تصريح لوكالة /المعلومة/، ان “طفلا يبلغ من العمر 5 سنوات توفي صباح اليوم، اثر صعقة كهربائية في عمود للكهرباء امام منزله وسط مدينة الناصرية”.وأشار المصدر الى ان “ذوي […]

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