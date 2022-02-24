2022/02/24 | 12:37 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/دهوك..اتهم عضو لجنة العلاقات في حزب العمال الكردستاني كاوه شيخ موس، الخميس، تركيا بممارسة دورا تخريبيا في العراق عبر مجموعة وسطاء.وقفال شيخ موس في تصريح لـ/ المعلومة/ إن “تركيا تمارس دورا خبيثا لفرض إرادتها في تشكيل الحكومة المقبلة”.وأضاف أن “التحركات الأخيرة للتنظيمات الإرهابية جاءت بتحرك من تركيا وتوجيه منها، وهي تهدف لإحداث […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمال الكردستاني: تركيا تمارس دورا تخريبيا عبر وسطاء) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمال الكردستاني: تركيا تمارس دورا تخريبيا عبر وسطاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).