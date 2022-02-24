اضراب الخطوط الجوية العراقية يتوسع ويشمل المسافرين في بيروت

2022/02/24 | 12:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

افاد موفد (بغداد اليوم) في بيروت، بتوسع اضراب الخطوط الجوية العراقية وإلغاء الرحلات المسجلة عليها في العاصمة اللبنانية.

وقال موفدنا إن اضراب الخطوط الجوية العراقية توسع ليشمل المسافرين في بيروت.

هذا وكان مراسلنا في بغداد قد افاد في وقت سابق بامتلاء صالات الانتظار بمطار بغداد الدولي بالحشود العالقة الذين تم إلغاء جميع رحلاتهم دون سابق انذار.

وأضاف ان "الغاء الرحلات جاء نتيجة لإضراب طواقم شركة الخطوط الجوية العراقية عن العمل بعد البيان الأخير الذي نشرته رابطة الطيارين العراقيين قبل ساعات قليلة مضت.

وأوضح مراسلنا ان الرحلات توقفت اليوم الخميس منذ الساعة الثامنة صباحاً.

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