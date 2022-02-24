الإعلام الأمني: ضبط عدد من الأسلحة المختلفة في ميسان

2022/02/24 | 12:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، ضبط عدد من الأسلحة المختلفة خلال عمليات التفتيش في محافظة ميسان.وقالت الخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مفارز من شرطة المحافظة بجميع صنوفها القتالية والإجرائية بالاشتراك مع قوة من لواء القوات الخاصة ولواء الرد السريع التابع لوزارة الداخلية بالإضافة الى الاجهزة الاستخبارية، باشرت صباح اليوم بتفتيش عدد من مناطق مدينة العمارة ضمن قطاعي حطين والبلدة". وأضافت انه "تم ضبط مجموعة من البنادق المتنوعة والرمانات اليدوية وكميات من الاعتدة ومواد أخرى"، مشيرة الى انه "تمّت إحالت المضبوطات الى الجهات المختصة". وأكدت، أن "القوات الأمنية ستضرب بيد من حديد كلَّ من تسوِّل له نفسه التطاول على أمن واستقرار المحافظة".

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