قطر تحبط محاولة إدخال مخدرات عبر مطارها الدولي

2022/02/24 | 12:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحبطت السلطات القطرية، الخميس، عملية تهريب مخدرات عبر مطارها الدولي، في دولة نادرا ما تعلن عن مثل هذه العمليات.

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