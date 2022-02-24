ثالوث النِضال الفلسطيني - محمد عمارة تقي الدين

2022/02/24 | 12:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_عمارة_تقي_الدين دكتور محمد عمارة تقي الدين "لا تموت الأمم قتلاً، وإنما تموت انتحاراً"، هكذا يدفع المؤرخ والفيلسوف البريطاني أرنولد توينبي نحو قناعة مركزية هي نتاج تأمله في مجريات تاريخ الأمم، ومفادها أن الأمم لا تنهار بفعل عامل خارجي بقدر تأثير العوامل الداخلية.



فهي التي تدمِّر نفسها بنفسها، وذلك حين تنغمس في صراعات لا طائل منها بين مكوناتها متناسية تحدياتها المصيرية وعدوها الحقيقي، فهو قانون صارم من ش ......





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