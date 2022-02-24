2022/02/24 | 12:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ضياء_الشكرجي الَّذي جَعَلَ لَكُمُ الأَرضَ فِراشًا وَّالسَّماءَ بِناءً وَّأنزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَخرَجَ بِهِي مِنَ الثَّمَراتِ رِزقًا لَّكُم فَلا تَجعَلوا للهِ أَندادًا وَّأَنتُم تَعلَمونَ (2/22)المسلمون يحاولون دائما تأويل – ولا أقول تفسير – الآيات التي تتناول الطبيعة والكون بطريقة تتفق مع المعارف العلمية المعاصرة، ويعتبرون ذلك نوعا من الإعجاز، يسمونه بالإعجاز العلمي للقرآن.



وبعكسه خصوم ونقّاد الإسل ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القرآن محاولة لقراءة مغايرة 27 - ضياء الشكرجي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القرآن محاولة لقراءة مغايرة 27 - ضياء الشكرجي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).