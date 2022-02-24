شاهد بالفيديو.. شاهد لحظة عبور صاروخ روسي سماء اوكرانيا مع بداية الغزو

2022/02/24 | 12:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ydg9HhoLfTI

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