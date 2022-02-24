2022/02/24 | 12:45 - المصدر: قناة الرشيد
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تحضيرات المواطنين للزيارة الرجبية) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: DMmCBSP0eqk
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تحضيرات المواطنين للزيارة الرجبية) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تحضيرات المواطنين للزيارة الرجبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).