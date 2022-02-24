مسؤول أوكراني: 7 قتلى جراء الضربات العسكرية الروسية

2022/02/24 | 12:48 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن مسؤول حكومي أوكراني أن ستة أشخاص على الأقل قتلوا جراء قصف روسيا قاعدة عسكرية في مقاطعة أوديسا جنوب البلاد.وذكر مستشار وزير الداخلية الأوكراني، أنطون غيراشينكو، على قناته في “تيليغرام”، نقلا عن الشرطة، أن القصف الذي تعرضت له القاعدة العسكرية رقم 0173 في مدينة بودولسك بمقاطعة أوديسا خلف ستة قتلى وسبعة جرحى، بينما […]

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