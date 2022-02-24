روسيا تنفي سقوط طائرات لها في أوكرانيا

2022/02/24 | 12:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة الدفاع الروسية سقوط طائرات

روسية أو تدمير مركبات مدرعة في

أوكرانيا، حسبما نقلت عنها وكالة أنباء

"إنترفاكس".

وجاءت التعليقات الروسية ردا على إعلان

مخالف من أوكرانيا.

فقد أعلن الجيش الأوكران

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