أوكرانيا لتركيا: أغلقوا الدردنيل !

2022/02/24 | 12:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت الحكومة الأوكرانية تركيا بإغلاق

مضيقي البوسفور والدردنيل أمام السفن

الروسية، على خلفية شن موسكو عملية

عسكرية في أوكرانيا.

وذكر السفير الأوكراني لدى أنقرة،

فاسيلي بودنار، على حساب السفارة في

"تو

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