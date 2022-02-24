أوكرانيا تكشر عن أنيابها.. مقتل 50 جنديا روسياً وتدمير 6 طائرات

2022/02/24 | 12:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بعد اعلان وزارة الداخلية الأوكرانية دخول أرتال من الدبابات الروسية إلى منطقة, قام الرئيس الأوكراني بالاتصال مع قائد الجيش الأوكراني وأمرره بإلحاق أقصى حدّ من الخسائر بالقوات الروسية.

ويأتي ذلك على خلفية دخول القوات البرية وعبورها عبر الحدود الروسية الأوكرانية حيث أسفر قرار الرئيس الأوكراني عن مقتل 50 جنديا روسياً وتدمير 6 طائرات والمعركة في بدايتها!

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