هيئة الأنواء الجوية: أمطار وعواصف رعدية غداً الجمعة

2022/02/24 | 12:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة الأنواء الجوية اليوم الخميس أن العراق على موعدٍ مع عواصف رعدية وأمطار غزيرة.

وجاءت التحذيرات المصاحبة لاتخاذ الاجراءات اللازمة حيث يبدأ المنخفض غداً الجمعة بحول الله وقوته.

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