2022/02/24 | 12:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ سجل النجم المصري محمد صلاح هدفين من ركلتي جزاء في فوز فريقه ليفربول أمام ضيفه ليدز يونايتد، بسداسية نظيفة الأربعاء، في مباراة مؤجلة من الدوري الإنجليزي الممتاز.ووفقا لما ذكرته شبكة إحصائيات “أوبتا”، احتسب لصالح ليفربول 171 ركلة جزاء في البريميرليغ، ليتفوق على أي فريق آخر في تاريخ المسابقة.ويأتي مانشستر يونايتد في […]

ظهرت المقالة ليفربول زعيم ركلات الجزاء في الدوري الإنجليزي أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ليفربول زعيم ركلات الجزاء في الدوري الإنجليزي) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ليفربول زعيم ركلات الجزاء في الدوري الإنجليزي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).