2022/02/24 | 12:56 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة ..طياروا الخطوط الجوية العراقية يرفعون عدة مطالب لانهاء اضرابهم المفتوح عن العمل) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة ..طياروا الخطوط الجوية العراقية يرفعون عدة مطالب لانهاء اضرابهم المفتوح عن العمل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).