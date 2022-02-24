رئيس نادي القوة الجوية يدعو وزارة الشباب لمنح ملعب الحبيبية إلى الصقور

2022/02/24 | 12:56 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..دعا قائد القوة الجوية الفريق الطيار شهاب جاهد رئيس الهيئة الادارية للنادي، وزير الشباب والرياضة عدنان درجال إلى منح ملعب الحبيبية للفريق الكروي.وقال جاهد في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي إن “الملاعب التي بنيت في العراق لم تبنى من قبل إدارات الاندية بل من قبل الوزارات”، داعياً امين بغداد إلى “تجاوز البيروقراطية […]

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